Scomparsa di Franco Martini il cordoglio del Pd

Pisatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Con tutto il Pd di Pisa, piango la scomparsa di Franco Martini". E' il segretario comunale del partito Andrea Ferrante (e candidato alle regionali) ad annunciare e ricordare lo storico militante, "sempre presente e impegnato, fin dai tempi del Pci, poi nel Pds, nei Ds e nel Pd. Convintamente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scomparsa - franco

Lutto cittadino a Bibbiena per la scomparsa di Franco Bernardini. Il funerale

Lutto cittadino a Bibbiena per la scomparsa di Franco Bernardini

scomparsa franco martini cordoglioCagliari, il club si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Ligas: il comunicato del club rossoblù - Cagliari, il club rossoblù si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Ligas: il comunicato del club Il Cagliari si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Ligas, storica voce del giornal ... Si legge su cagliarinews24.com

scomparsa franco martini cordoglioIl cordoglio del Museo Fiorentina per la scomparsa di Franco Ligas - Cordoglio del Museo Fiorentina per la morte del giornalista Franco Ligas, avvenuta oggi a Bagno a Ripoli. Come scrive firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Franco Martini Cordoglio