Scolaresche al ' Pullman azzurro' | focus su prevenzione e sicurezza alla guida

Ferraratoday.it | 27 set 2025

Nella cornice del Ferrara Sport Festival, uno spazio particolarmente apprezzato è stato rappresentato dal 'Pullman azzurro'. In piazza Duomo, infatti, il personale della polizia stradale ha accolto numerose scolaresche per discutere di sicurezza stradale e condotte virtuose alla guida.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

