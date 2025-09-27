Scolaresche al ' Pullman azzurro' | focus su prevenzione e sicurezza alla guida

Nella cornice del Ferrara Sport Festival, uno spazio particolarmente apprezzato è stato rappresentato dal 'Pullman azzurro'. In piazza Duomo, infatti, il personale della polizia stradale ha accolto numerose scolaresche per discutere di sicurezza stradale e condotte virtuose alla guida.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it