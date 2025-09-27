Sciopero scuola il 3 ottobre | avviso Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto, attraverso un avviso pubblicato oggi 27 settembre, che per venerdì 3 ottobre 2025 è previsto uno sciopero nazionale indetto dal S.I. COBAS. L’iniziativa, inizialmente rivolta a tutte le categorie lavorative pubbliche e private, ha subito una modifica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

