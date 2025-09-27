Sciopero il 4 ottobre per Gaza maxi mobilitazione in tutta Italia
Il 4 ottobre è stato convocato un nuovo sciopero. La piazza del 22 settembre ha smosso qualcosa: moltissime strade italiane sono state percorse in solidarietà con Gaza. Un sentimento che non poteva essere lasciato nel vuoto e limitato a una sola giornata. A partire da questo, l’Unione Sindacale di Base, insieme a Global Movement for Gaza, al Movimento Studenti Palestinesi in Italia, ai Giovani Palestinesi in Italia e ad altre associazioni della comunità palestinese, hanno promosso una mobilitazione permanente in oltre 100 piazze italiane. Questo periodo di proteste culminerà in una manifestazione nazionale sabato 4 ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
