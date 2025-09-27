Sciopero a Torrette sala bloccata | anestesisti difendono il loro diritto
In una sala operatoria che avrebbe dovuto accendersi per un delicato intervento di chirurgia senologica, il silenzio di uno sciopero ha rimandato tutto di qualche giorno, riaccendendo il dibattito sui diritti dei professionisti sanitari e sulla tutela dei pazienti oncologici. Una protesta che ferma la sala operatoria Lo scorso 22 settembre, presso l’ospedale di Torrette . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sciopero - torrette
Rimini, giù dalle torrette: "Noi in spiaggia senza pause". E i bagnini fanno sciopero
Una donna di 40 anni, in attesa di mastectomia programmata all’ospedale di Torrette, è stata dimessa dopo che l’intervento è stato annullato in seguito all’adesione dell’anestesista allo sciopero in solidarietà con Gaza. «Ho pianto tutto il giorno», ha raccontat Vai su Facebook
Una donna malata di cancro mandata a casa perché l’anestesista sciopera “per Gaza”… Non ci sono parole. Questo non ha nulla a che vedere con il diritto di sciopero. Non si scherza con la salute delle persone. - X Vai su X
Sciopero pro-Pal: Italia bloccata. La mappa delle proteste città per città - Tra manifestazioni, blocchi stradali, occupazioni e scontri nelle stazioni, le maggiori città italiane sono ... Lo riporta msn.com
Sciopero treni oggi 5 settembre 2025: Italia bloccata/ Fasce orari Trenord, Trenitalia, Italo. Info sui mezzi - Lo stop dei treni nazionali e locali in attivo dalle ore 21 di ieri prosegue per l’intera giornata di oggi, fino appunto alle 18 di questa sera quando dovrebbe gradualmente tutto tornare alla ... Come scrive ilsussidiario.net