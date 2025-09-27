Scienza quattro ricercatori italiani nella classifica 2% di Stanford
Alberto Mantovani, Giuseppe Mancia, Carlo La Vecchia e Giuseppe Remuzzi: sono questi gli studiosi operanti in Italia con il miglior punteggio nell’edizione di settembre 2025 dello “Science-wide author databases of standardized citation indicators” comunemente noto come la classifica di Stanford del 2 per cento dei migliori scienziati del mondo. Alberto Mantovani (97esimo nel ranking Stanford), Accademico dei Lincei, e’ patologo e immunologo, professore Emerito dell’Humanitas University e presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca; Giuseppe Mancia (319esimo) e’ medico e ricercatore italiano nel campo del sistema cardiovascolare, professore Emerito all’Universita’ Milano-Bicocca e Presidente della Fondazione Italiana sulla Ipertensione e Prevenzione Cardiovascolare; Carlo La Vecchia (443esimo), epidemiologo ed esperto nell’eziologia del cancro, e’ professore ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia all’Universita’ degli Studi di Milano; Giuseppe Remuzzi (493esimo), infine, nefrologo, Accademico dei Lincei, e’ Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
