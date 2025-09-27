Scienza Notte Europea dei Ricercatori | all’Asi viaggio nel Tempo tra spazio e curiosità

Si è chiusa ieri la decima edizione della  Notte Europea dei Ricercatori presso l’Agenzia Spaziale Italiana,  un appuntamento atteso da chi ama la scienza, lo spazio e l’esplorazione. Quest’anno, il filo conduttore è stato  il Tempo:  da quello che scandisce un viaggio interstellare a quello che trasforma il corpo umano nello spazio, passando per i legami misteriosi tra luce, spazio e gravità. Un’intera serata che dalle 18:00 alle 23:00, tra  conferenze, esperienze guidate e spettacoli,  ha intrattenuto giovani e adulti. In Auditorium, si è svolta la  conferenza “Il Tempo nello Spazio” con Mario Musmeci, Ettore Perozzi ed Edoardo  Detoma, seguita dalla prima esibizione dell’Orchestra i Giovani Accademici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

