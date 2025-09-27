Scienza interazione tra luce e materia | verso l’elettronica ultrarapida

Comprendere cosa accade dentro  un materiale quando viene colpito da impulsi luminosi ultrabrevi  è una delle grandi sfide della fisica della materia e della fotonica moderna. Un nuovo studio pubblicato su  Nature Photonics  guidato dal  Politecnico di Milano  rivela un aspetto finora trascurato ma fondamentale: il contributo delle cariche virtuali, portatori di carica che esistono solo durante l’interazione con la luce, ma che influenzano profondamente la risposta del materiale. La ricerca, condotta in collaborazione con l ‘Università di Tsukuba, il Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter e l’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche  di Milano (Cnr-Ifn) ha indagato  il comportamento del diamante monocristallino sottoposto a impulsi luminosi  della durata di pochi attosecondi (miliardesimi di miliardesimo di secondo), utilizzando una tecnica avanzata chiamata spettroscopia a riflessione transiente su scala degli attosecondi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

