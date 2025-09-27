Sciabola maschile Terenzio traccia la rotta | Dal Mondiale d’oro alla costruzione del futuro

Il CT azzurro al primo collegiale della stagione a Roma: “Abbiamo un gruppo giovane e talentuoso, ora servono basi solide per crescere in continuità e personalità”. Dopo l’estate trionfale culminata con l’oro mondiale di Tbilisi, la sciabola maschile italiana riparte da campione del mondo in carica. A indicare la strada è il Commissario tecnico Andrea Terenzio, che ha riunito gli azzurri al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma per il primo ritiro della stagione 20252026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it