Schlein | Serve legge contro omobilesbotransfobia Educare alle differenze nelle scuole – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2025 "Voglio ringraziare l'Arcigay per l'invito a questa importante occasione. Sono i 40 anni dell'organizzazione, 40 anni di lotta per la libertà di tutte e di tutti. Ce n'è bisogno purtroppo ancora molto oggi che i diritti Lgbtq+ sono sotto attacco in Europa, in Italia, nel mondo. Quindi è giusto essere qui a ringraziarli per l'impegno costante che mettono. Serve per una legge contro l'omobilesbotransfobia, serve una legge contro l'odio. L'odio purtroppo continua a colpire e uccidere anche nelle scuole tra i più giovani e bisogna intervenire prima. Per questo noi sosteniamo l'educazione alle differenze in tutte le scuole, una legge che faremo quando avremo vinto le elezioni" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua visita agli spazi del The Social Hub dove è in corso la festa per i 40 anni di Arcigay. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: schlein - serve
Schlein a sorpresa a Monza: "Serve un piano sociale europeo"
Gozzi (Federacciai): “Cara Schlein, per una vera politica industriale serve andare oltre il Green deal”
Mafia, Schlein: “Anche se non spara non va sottovalutata. Serve lavoro di prevenzione con la cultura a partire dalla scuola”
A Lamezia #Schlein chiude il tour al fianco di #Tridico: «La sanità è peggiorata e i giovani fuggono, ora serve cambiare» - La segretaria dem a Lamezia Terme lancia la sfida per le Regionali - X Vai su X
Leggi qui ? https://www.zmedia.it/schlein-serve-un-salto-in-avanti-nella-sanita-pubblica-in-calabria/ La segretaria del PD a Cosenza: sanità, lavoro e salario minimo al centro del programma #zmedia #news #cronaca #Calabria #Sanità #ElezioniRegionali # Vai su Facebook
Schlein, serve una legge contro l'omotransfobia - "Voglio ringraziare l'Arcigay per l'invito a questa importante occasione: sono i 40 anni dell'organizzazione, 40 anni di lotta per la libertà di tutte e di tutti. msn.com scrive
Schlein: "Serve legge contro omobilesbotransfobia. Educare alle differenze nelle scuole" - Sono i 40 anni dell'organizzazione, 40 anni di lotta per la libertà di tutte e di tutti. Secondo ilgiornale.it