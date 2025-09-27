Schlein rompe il silenzio sulla Flotilla | Condividiamo l' appello di Mattarella
Alla fine anche Elly Schlein ha preso posizione sul dossier Flotilla. Incalzata dall’ala riformista del Partito Democratico e ormai con le spalle al muro, la segretaria è intervenuta a margine di un evento dell'Arcigay e ha spiegato di condividere “le parole dell' appello di ieri del Presidente Mattarella che ha riconosciuto l'alto valore umanitario di questa missione”. “Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato Latino di Gerusalemme per la disponibilità ad una mediazione che assicurasse l'obiettivo di portare gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla” ha aggiunto la leader dem prima di tornare ad attaccare il governo israeliano: “Ricordiamo che chi sta violando ogni norma del diritto internazionale umanitario è Netanyahu e che questi attivisti vanno protetti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
