Schlein ritrova la parola dopo l' appello di Mattarella su Flotilla Meglio tardi che mai

Dopo giorni di silenzio e assenza di una linea chiara, anche Elly Schlein ha finalmente parlato. Lo ha fatto a margine di un evento dell'Arcigay, in occasione dei 40 anni dell'associazione, rispondendo ai cronisti sulla questione della Flotilla per Gaza, la missione navale internazionale che punta a rompere simbolicamente il blocco imposto da Israele per far arrivare aiuti umanitari nella Striscia. Il Partito democratico si è mosso con visibile ritardo e, a tratti, con un certo impaccio. Solo il giorno dopo l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri ha richiamato tutti alla prudenza e ha lodato "l'alto valore umanitario" della missione proponendo una mediazione tramite il Patriarcato Latino di Gerusalemme, la segretaria dem ha ritenuto opportuno intervenire pubblicamente.

