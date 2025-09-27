Schlein | proteggere attivisti Flotilla

13.25 "Condividiamo l'appello del presidente Mattarella, che ha riconosciuto l'alto valore umanitario della missione". Lo dice la leader del Pd, Schlein, dopo l'appello del capo dello Stato alla Sumud Flotilla in rotta per Gaza. "Noi possiamo invitare a proseguire il dialogo per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua il dialogo anche con il Patriarcato latino" ma "chi sta violando il diritto internazionale e umanitario è Netanyahu, e questi attivisti vanno protetti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it