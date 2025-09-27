Schlein | Indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente L’Italia riconosca lo Stato di Palestina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni a Siena. Oggi, 27 settembre, durante un comizio elettorale a Siena, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha lanciato un duro attacco contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu. « Il riconoscimento dello Stato di Palestina è un segnale che anche l’Italia dovrebbe dare – ha dichiarato -. È stato indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente, negando i crimini che sta compiendo a Gaza e in Cisgiordania. Crimini che dobbiamo fermare subito, se non è già troppo tardi». Appello a sanzioni e aiuti umanitari. Schlein ha inoltre ribadito la necessità di un intervento immediato da parte della comunità internazionale: « Servono sanzioni e bisogna garantire l’arrivo di aiuti umanitari, come sta cercando di fare la Flotilla». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

