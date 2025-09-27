Schlein | Indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente L’Italia riconosca lo Stato di Palestina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni a Siena. Oggi, 27 settembre, durante un comizio elettorale a Siena, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha lanciato un duro attacco contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu. « Il riconoscimento dello Stato di Palestina è un segnale che anche l’Italia dovrebbe dare – ha dichiarato -. È stato indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente, negando i crimini che sta compiendo a Gaza e in Cisgiordania. Crimini che dobbiamo fermare subito, se non è già troppo tardi». Appello a sanzioni e aiuti umanitari. Schlein ha inoltre ribadito la necessità di un intervento immediato da parte della comunità internazionale: « Servono sanzioni e bisogna garantire l’arrivo di aiuti umanitari, come sta cercando di fare la Flotilla». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: schlein - indegno
Guerriglia a Milano: i pro Gaza assaltano la stazione. Lanci di pietre e cariche, 10 fermati e 60 agenti feriti. Treni bloccati | Le fotoMeloni: "Indegno." La condanna di Schlein
Guerriglia a Milano: i pro Gaza assaltano la stazione. Lanci di pietre e cariche, 10 fermati e 60 agenti feriti. Treni bloccati | Foto |Meloni: "Indegno." La condanna di Schlein
SCHLEIN SHOW: “MEGALOMANIA” E ALTRE PAROLE A CASO Elly Schlein oggi alla Camera si è esibita nel suo numero preferito: attaccare Giorgia Meloni con frasi a effetto, poco importa se scollegate dai fatti. Secondo la segretaria PD la premier sarebbe “ Vai su Facebook
Sciopero, Meloni: “Scene indegne”. Schlein e Conte: “Condanniamo violenza ma governo pensi a Gaza” - la Repubblica - X Vai su X
Schlein, indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente - "Il riconoscimento dello stato di Palestina è un segnale che dovrebbe dare anche l'Italia, è stato indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente, negare i crimini che sta portando avanti a Gaza come ... Secondo ansa.it
Schlein “Netanyahu va fermato” - ROMA (ITALPRESS) – “Buon vento alla Global Sumud Flotilla”, il “governo italiano anche ieri si è espresso contro la pur timida proposta di sanzioni della commissione europea contro il governo ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it