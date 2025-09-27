Schlein | Immunità per Ilaria Salis? In Ungheria non ci sarebbe processo giusto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2025 "Sono contenta del voto che c'è stato nella Commissione competente del Parlamento Europeo. Una decisione in difesa dello Stato di diritto, perché sanno tutti che in Ungheria non ci sarebbe un processo giusto" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua visita agli spazi del The Social Hub dove è in corso la festa per i 40 anni di Arcigay. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: schlein - immunit

Se in #Ungheria i processi non sono giusti allora tutti i milioni di ungheresi sono più cretini di #Salis che si fanno processare lì? #Schlein continuate ad arrampicarvi sugli specchi per non far processare una teppista paladina dell'illegalità! https://msn.com/it-it/vi - X Vai su X

Caso Salis, l’Ungheria chiarisce: con l’immunità il processo è annullato. Ma i legali avvertono: “Se decade, se ne apre un altro” - Tajani conferma il voto di Forza Italia per la revoca, Schlein ribadisce il sostegno del Pd all’eurodeputata ... Riporta altarimini.it

Schlein: Immunità per Ilaria Salis? In Ungheria non ci sarebbe processo giusto - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Riporta la7.it