Schlein e Landini a metà tra l’appello di Mattarella e la linea dura della Flotilla
Sarà un sabato peggio di lunedì scorso? Rivedremo certe scene violente? È possibile, per non dire probabile. Il movimento propal oggi torna in piazza in molte città: occhi puntati su Roma, dove lunedì c’è stata una presenza enorme e senza incidenti, ma nelle ore successive ci sono avuti segnali poco rassicuranti, specie tra gli studenti universitari, nell’area dei centri sociali, tra i sindacati estremisti. Può darsi che i black bloc non ripeteranno le azioni distruttive di Milano, e certamente le forze dell’ordine sono più preparate dell’altro giorno. E vedremo anche se scatterà un effetto Flotilla, cioè un moto di solidarietà e adesione politica alle barche che hanno deciso la linea dura puntando dritto verso le coste di Gaza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Incontri con l’autore. Schlein, Landini e non solo
FdI fulmina Landini e Schlein: trova le differenze con Meloni...
Meghnagi, Comunità ebraica di Milano: "Sinistra e sindacati responsabili della violenza e dell'odio in città. Accuso Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli e la Cgil di Landini. Ora 15 giorni di festività ebraiche: non vogliamo nasconderci".
Schlein ha deciso di trasformare il PD in una copia del Movimento 5 Stelle: stessa aggressività, stesso vuoto di contenuti. Un'alleanza del genere può creare solamente tensione nel Paese.
Schlein contro Meloni: "Non parla di salari, smonta la sanità e non tocca gli extraprofitti" - "Sono stupita ancora dal fatto che Giorgia Meloni riesca a fare discorsi di un'ora senza mai citare i salari degli italiani".
Schlein lancia Decaro ma è braccio di ferro sulla corsa di Vendola - E, andando anche oltre il comunicato che ha consegnato dopo l'annuncio di Schlein su Emiliano, ha spiegato che è determinato a tenere il punto ...