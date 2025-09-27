Sarà un sabato peggio di lunedì scorso? Rivedremo certe scene violente? È possibile, per non dire probabile. Il movimento propal oggi torna in piazza in molte città: occhi puntati su Roma, dove lunedì c’è stata una presenza enorme e senza incidenti, ma nelle ore successive ci sono avuti segnali poco rassicuranti, specie tra gli studenti universitari, nell’area dei centri sociali, tra i sindacati estremisti. Può darsi che i black bloc non ripeteranno le azioni distruttive di Milano, e certamente le forze dell’ordine sono più preparate dell’altro giorno. E vedremo anche se scatterà un effetto Flotilla, cioè un moto di solidarietà e adesione politica alle barche che hanno deciso la linea dura puntando dritto verso le coste di Gaza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Schlein e Landini a metà tra l’appello di Mattarella e la linea dura della Flotilla