Schlein e l’abbraccio a Giani | Felice del buon governo di questi anni in Toscana compatti al suo fianco

Siena, 27 settembre 2025 – Sorrisi, abbracci e un clima di forte sintonia. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è arrivata a Siena per sostenere, in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, il presidente uscente  Eugenio Giani. “Sono felice – ha dichiarato la leader dem – di essere di nuovo in Toscana a sostegno di Eugenio Giani, del buon governo di questi anni in Toscana”.  "Ringrazio naturalmente il Partito Democratico, tutti i suoi candidati per il Consiglio regionale, ma ringrazio anche tutta la coalizione che sostiene Giani per questa sua riconferma e soprattutto l'unità che si è costruita tra tutte le forze sul programma: un programma condiviso, forte, che punta alla sanità, alla questione sociale, alla creazione di opportunità di lavoro dignitose, alla battaglia che stiamo facendo per un salario minimo dignitoso per tutte e per tutti" ha aggiunto Schlein specificando: "Pensiamo soprattutto ai tanti giovani che, quando si vedono davanti contratti precari o salari troppo bassi, molto spesso fanno la scelta di andare altrove". 🔗 Leggi su Lanazione.it

