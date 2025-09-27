Schlein alla festa per i 40 anni di Arcigay | Omotransfobia? Uccide ancora serve una legge – Video
“Voglio ringraziare l’ Arcigay per l’invito a questa importante occasione: sono i 40 anni dell’organizzazione, 40 anni di lotta per la libertà di tutte e di tutti. C’è un bisogno purtroppo ancora molto oggi che i diritti Lgbtq+ sono sotto attacco. Lo sono in Europa, in Italia, lo sono nel mondo e quindi è giusto essere qui a ringraziarli per l’impegno costante che mettono per assicurarli. Da parte nostra, come Partito democratico, c’è tutto l’impegno che serve per una l egge contro la omotransfobia “. Lo ha detto Elly Schlein all’evento dell’Arcigay per l’anniversario dell’associazione. “L’odio purtroppo continua a colpire e continua anche a uccidere, continua a colpire anche nelle scuole tra i più giovani e bisogna intervenire prima – ha continuato – Per questo noi sosteniamo le educazioni alle differenze in tutte le scuole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
