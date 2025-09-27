Schlein accoglie a scoppio ritardato l’appello di Mattarella alla Flotilla ma si chiama fuori | Noi non c’entriamo
Alla fine parlò Elly: con 24 ore di ritardo, Schlein esterna sull’appello del capo dello Stato alla Flotilla, con frasi rituali. La segretaria dem ha eluso finché ha potuto. “Noi non c’entriamo”: è questo il senso delle dichiarazioni della segretaria dem, che accoglie ovviamente l’appello del presidente Sergio Mattarella affinché l’imbarcazione Flotilla, con a bordo anche parlamentari del Pd, sospenda il suo viaggio, ma non va oltre un generico appello. La segretaria dem parla in occasione del compleanno dell’Arcigay, ma non può eludere il tema del giorno. Schlein commenta l’appello del capo dello Stato sostenendo che il Pd, “ non ha organizzato la spedizione “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Schlein: 'Governo italiano difenda gli attivisti della Sumud Flotilla' - "Le minacce del ministro israeliano Givir contro le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flotilla vanno rispedite con forza al mittente da parte dei governi europei, del governo italiano e ... Lo riporta ansa.it
Flotilla, lettera di Schlein al governo: “Garantisca la sicurezza dell’equipaggio” - La segretaria del Pd Elly Schlein ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere che il governo tuteli la Global Sumud ... Da repubblica.it