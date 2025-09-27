Schlein accoglie a scoppio ritardato l’appello di Mattarella alla Flotilla ma si chiama fuori | Noi non c’entriamo

Alla fine parlò Elly: con 24 ore di ritardo, Schlein esterna sull’appello del capo dello Stato alla Flotilla, con frasi rituali. La segretaria dem ha eluso finché ha potuto. “Noi non c’entriamo”: è questo il senso delle dichiarazioni della segretaria dem, che accoglie ovviamente l’appello del presidente Sergio Mattarella affinché l’imbarcazione Flotilla, con a bordo anche parlamentari del Pd, sospenda il suo viaggio, ma non va oltre un generico appello. La segretaria dem parla in occasione del compleanno dell’Arcigay, ma non può eludere il tema del giorno. Schlein commenta l’appello del capo dello Stato sostenendo che il Pd, “ non ha organizzato la spedizione “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

