Schifani parla ai Salesiani | Finanzieremo il progetto per San Cristoforo

Cataniatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Essere qui tra voi significa anche condividere la missione di san Giovanni Bosco, il progetto educativo del fondatore dei Salesiani che scelse di donarsi ai più piccoli, coltivando la loro capacità di amare e di compiere sempre il bene, allo scopo di formare onesti cittadini e buoni cristiani”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schifani - parla

Rifiuti, parla il governatore Schifani: «I termovalorizzatori piacciono ai siciliani»

Schifani, situazione idrica migliorata rispetto a un anno fa - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e il dirigente della Protezione civile regionale Salvo Cocina hanno sorvolato stamattina gli invasi di Piana degli Albanesi, dello Scanzano, di ... Da ansa.it

Schifani, assessori attuino leggi in 30 giorni o avoco incarichi - "Forte richiamo" del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, agli assessori del governo regionale affinché intervengano subito contro "l'inaccettabile ritardo" che di frequente si ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Schifani Parla Salesiani Finanzieremo