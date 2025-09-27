Una donna di 29 anni, residente a Gorizia, e il suo bambino di due anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di venerdì 26 settembre 2025, nei pressi di Aquileia, in provincia di Udine. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane madre avrebbe perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare. Il veicolo è uscito di strada, finendo in una zona boscosa al margine della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare la donna e il bambino rimasti intrappolati tra le lamiere contorte dell’auto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto spaventoso in Italia: a bordo una mamma col suo bimbo di due anni