Schianto in auto a San Vito | 19enne muore dopo cinque giorni in ospedale

Non ce l'ha fatta Leonardo Roveda, il 19enne coinvolto in un incidente stradale a San Vito al Tagliamento. Dopo cinque giorni di ricovero, il giovane è morto a seguito di alcuni problemi cardiaci. Da Pordenone è stato trasferito all'ospedale di Udine dove è stato affidato alle cure dei medici del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - auto

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Schianto devastante: due auto si scontrano a 200 km/h

Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Schianto auto-moto: due ventenni finiscono in ospedale https://ift.tt/uW5zHTo https://ift.tt/umeM4Bv - X Vai su X

Violento schianto tra due auto: un conducente estratto dall’abitacolo Cagliari, trasferimento in ospedale in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale - facebook.com Vai su Facebook

San Vito, violento schianto fra due auto: in quattro in ospedale - Lo scontro è avvenuto verso le 4 di stanotte: in una vettura c’erano un giovane e due ragazze, trasportati dal 118 negli ospedali Brotzu e Policlinico per i vari traumi riportati, mente la conducente ... Come scrive unionesarda.it

Francavilla Fontana, schianto tra due auto sulla San Vito-San Michele: tre feriti - Stamattina intorno alle 10 incidente stradale che visto coinvolte due autovetture. Da lagazzettadelmezzogiorno.it