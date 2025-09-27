Schermaglia diplomatica tra Usa e Francia sullo Stato di Palestina | da effetto slogan a effetto boomerang

Repubblica è diventata teatro di uno scontro diplomatico fra Stati Uniti e Francia per il riconoscimento della Palestina. Il quotidiano ha aperto un varco che va al di là della diatriba dialogica tra i due Paesi occidentali e che mette in evidenza la scivolosità di annunci spot che non servono né a costruire la pace, né ad arrivare all'obiettivo concreto di due Stati e due popoli. La polemica americana. Il quotidiano di Piazza Indipendenza ha intervistato ieri il neo ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, un pastore battista, che ha criticato Macron per la decisione di riconoscere lo Stato palestinese, accusando Parigi di avere in questo modo rallentato i negoziati di pace.

La Francia ha convocato l’ambasciatore Usa a Parigi: ha accusato Macron di non fare abbastanza contro l’antisemitismo - Scontro diplomatico tra Francia e Stati Uniti dopo che l’ambasciatore Usa a Parigi Charles Kushner, suocero della figlia di Donald Trump, ha scritto al presidente Emmanuel Macron per contestare “la ... Secondo ilfattoquotidiano.it