Scende dall' autobus e viene investita | grave una 14enne

Una giovane di 14 anni nella giornata di venerdì 26 settembre è stata investita da un automobilista riportando gravi ferite. Il fatto è successo intorno alle 14 in via Galoppat nella frazione di Cecchini di Pasiano. Immediati i soccorsi. Dalle prime informazioni la studentessa è scesa dallo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: scende - dall

Scende dall’auto e viene ucciso da un altro veicolo: arrivato in Germania dal Salento, Daniel muore a 21 anni

Macron offre la mano a Brigitte mentre scende dall’aereo, lei lo ignora

Taremi sempre più lontano dall’Inter! Un agente scende in campo

Scende dall'auto dopo un incidente e il ladro ruba telefono e portafogli dalla vettura https://ift.tt/RVy2BAo - X Vai su X

IL POPOLO DEL GRANO SCENDE IN PIAZZA DOMANI, Venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 9, i coltivatori di seminativi provenienti da tutto il Veneto, invaderanno pacificamente con cartelli, bandiere e striscioni Piazza Vittorio Emanuele II a ROVIGO, - facebook.com Vai su Facebook

Scende dal bus e viene investito, muore spoletino di 88 anni. Ennesimo incidente sulla Provinciale - Spoleto (Perugia), 4 settembre 2025 – Scende dall’autobus, attraversa la strada e viene investito da un fugone. Lo riporta lanazione.it

Scende dall'auto e viene travolta dalla propria vettura sfrenata - Scende dall'auto parcheggiata in discesa e viene travolta dalla vettura che si è sfrenata, rimanendo incastrata sotto il veicolo. ansa.it scrive