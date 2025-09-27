Scende dall' autobus e viene investita | grave una 14enne

Una giovane di 14 anni nella giornata di venerdì 26 settembre è stata investita da un automobilista riportando gravi ferite. Il fatto è successo intorno alle 14 in via Galoppat nella frazione di Cecchini di Pasiano. Immediati i soccorsi. Dalle prime informazioni la studentessa è scesa dallo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Scende dall'autobus e viene investita: 14enne elitrasportata in terapia intensiva a Udine, è grave - PASIANO (PORDENONE) – Nel pomeriggio di venerdì 26 settembre una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto in via Galoppat, nella frazione di Cecchini di ... Da nordest24.it

Scende dal bus e viene investito, muore spoletino di 88 anni. Ennesimo incidente sulla Provinciale - Spoleto (Perugia), 4 settembre 2025 – Scende dall’autobus, attraversa la strada e viene investito da un fugone. Scrive lanazione.it