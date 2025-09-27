Scarlett Johansson | Ho perso molti parenti nell' Olocausto e non lo sapevo

Scarlett Johansson debutta come regista con il film ‘Eleonor The Great’, presentato in anteprima a Cannes. “Penso che questo film sia una celebrazione della tradizione e delle nostre storie, nonché dell’importanza di preservarle. Mi identifico sicuramente con questo concetto perché per me ha un significato personale”, ha detto la diva di Hollywood. “ Anch’io ho perso molti parenti nell’Olocausto e in realtà non ero a conoscenza di questa storia. Era come se fosse andata perduta nella storia della mia famiglia e solo di recente l’ho scoperta. Quindi penso che quella parte, l’identità ebraica, fosse davvero importante, perché se non l’avessi avuta non so se sarei riuscito a raccontare la storia in modo così autentico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

