Scappa dopo l' incidente e scatta l' inseguimento coi carabinieri | nuovo incidente

Un 40enne di Monte di Procida dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso.I carabinieri della locale stazione erano impegnati in un posto di controllo lungo via Panoramica quando due auto si sono scontrate. Una delle vetture, quella che sembrava procedere ad alta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Damigella d’onore scappa dal matrimonio dopo che la sposa ha fatto una richiesta a sorpresa sul suo aspetto

Vergato, donna scappa dall'auto dopo pugno in faccia e minacce di morte: arrestato l’ex, aveva due cutter

Livorno | Picchia la prostituta e scappa con il denaro dopo la prestazione, arrestato 18enne

Litiga con i nonni e scappa da casa, dopo ore d'ansia i carabinieri di Lentini ritrovano la ragazzina - facebook.com Vai su Facebook

Fugge dopo aver provocato un incidente, denunciata una donna - X Vai su X

Auto pirata travolge due giovani e scappa: rintracciato dai carabinieri qualche ora dopo - Paura alle porte di Roma, sui Castelli Romani dove ieri un'auto ha investito due giovani di 23 e 18 anni ed è scappata via a Castel Gandolfo ... Lo riporta fanpage.it

Ubriaco causa incidente, scappa e sequestra il passeggero - Tutto ha inizio con un sinistro in via Nazionale a Ponte della Venturina, per ... Segnala ilrestodelcarlino.it