Scappa dall' Ospedale del Mare vede i carabinieri e infierisce contro la loro auto

Momenti di tensione ieri a Ponticelli. I carabinieri della compagnia Poggioreale sono intervenuti dopo la segnalazione di una persona in escandescenze. Si trattava di un 49enne che poco prima si era allontanato dallOspedale del Mare, dove era ricoverato per patologie psichiatriche.Alla vista dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

