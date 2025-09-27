Scappa dal ristorante senza pagare il pranzo | un arresto in centro storico
Nel pomeriggio di sabato 27 settembre la polizia ha arrestato un uomo che era fuggito dal ristorante senza pagare il pranzo. Il fatto è avvenuto in pieno centro storico in un noto locale.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayL’uomo, le cui generalità non sono state rese note, ha provato a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
