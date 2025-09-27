Scandalo Rubin | accuse di stupri sadomaso per il gestore del Fondo Soros

Con la sua assistente ha speso un milione di dollari per gestire la rete di violenze sessuali in un attico insonorizzato

In questa notizia si parla di: scandalo - rubin

Gli stupri nella stanza rosse, le torture e la preferenza per le vittime di abusi passati: arrestati ex dirigente e la sua assistente - fidanzata Ghislaine Maxwell è il momento dell'ex finanziere Howard Rubin, 70 anni, arrestato nella mattinata ... Come scrive msn.com

Dopo Epstein un altro scandalo sessuale scuote New York: arrestato ex gestore del fondo Soros - Howard Rubin, 70 anni, ex dirigente di Soros Fund Management, è stato arrestato con la sua assistente per sfruttamento sessuale. Segnala corriere.it