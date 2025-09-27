Scambio politico mafioso | Olivieri condannato a 9 anni Tutte le condanne
È stato condannato a 9 anni di reclusione Giacomo Olivieri, accusato, tra gli altri capi, di voto di scambio politico-mafioso. È lui il principale imputato del processo "Codice. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Scambio politico mafioso: Olivieri condannato a 9 anni. Tutte le condanne - È stato condannato a 9 anni di reclusione Giacomo Olivieri, accusato, tra gli altri capi, di voto di scambio politico- Come scrive msn.com
Codice Interno, pioggia di condanne per mafia e politica a Bari: 9anni a Olivieri - Nove anni per Giacomo Olivieri, l'ex consigliere regionale accusato di voto di scambio politico mafioso alle elezioni comunali di Bari del 2019. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive