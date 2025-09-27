Scajola torna in Forza Italia | Mi iscrivo di nuovo con convinzione

Dal palco di “Libertà”, la festa del partito azzurro a Telese Terme, il ricordo commosso di Berlusconi: “In questo momento è essenziale un partito centrista”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

scajola torna forza italiaPolitica: Claudio Scajola torna in Forza Italia. Carlo Bagnasco: "Segnale importante sia locale che nazionale" - Originario di Imperia, dove oggi è sindaco e presidente della Provincia, è stato più volte ministro nei governi Berlusconi, con deleghe a Interni e Industria ... Lo riporta telenord.it

