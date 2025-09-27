Scacco alla baby gang del centro Dieci indagati e quattro arresti

Dieci perquisizioni, quattro arresti. Sono questi i numeri dell’ operazione condotta congiuntamente da polizia e carabinieri di Cremona nei confronti di dieci ragazzi, uno solo è appena maggiorenne, gli altri sono tutti minorenni, che nei mesi scorsi avevano con le loro azioni seminato il terrore per le vie all’ombra del Torrazzo. I dieci sono indagati a vario titolo per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e getto pericoloso di cose, commessi nell’inverno di quest’anno. Quattro, tra cui il maggiorenne, sono stati arrestati in esecuzione del provvedimento del gip presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, che per i tre ancora minorenni ha disposto il collocamento in comunità educativa mentre per l’altro ha applicato la misura della permanenza in casa, in quanto già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altra causa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

