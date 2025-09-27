Sbanda e finisce contro un' auto in sosta | accertamenti in corso

Brutto incidente, ieri mattina, a Maiori, non lontano dal porto: una Fiat 500, per cause da accertare, è finita contro un'auto parcheggiata.Gli accertamentiIndagano, dunque, le forze dell'ordine per risalire all'esatta causa del sinistro che, tuttavia, non ha provocato feriti. Ingenti i danni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: sbanda - finisce

Violento incidente all'alba, auto sbanda e finisce contro gli alberi: 3 feriti

Incidente sulla Pedemontana, auto sbanda e finisce in una scarpata: due ragazzi feriti

Auto sbanda e finisce in un fosso, ferita una ragazza

Pullman di turisti sbanda sulla Cassia e finisce contro un muro - facebook.com Vai su Facebook

Sbanda e finisce su moto e auto in sosta, poi fugge: fermato presunto pirata della strada https://salernotoday.it/cronaca/incidente-stradale/nocera-inferiore-pirata-strada-22-settembre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/16039 - X Vai su X

Auto sbanda e finisce la sua corsa contro un albero: bambina di 1 anno portata al Salesi - Auto sbanda a Recanati e finisce la sua corsa contro un albero, una bambina al Salesi. Lo riporta centropagina.it

Sbanda con l'auto e finisce in un bosco: gravi bimbo di 2 anni e la sua mamma - Per cause ancora imprecisate la donna avrebbe perso il controllo della vettura ed è finita fuori strada nella boscaglia. Come scrive msn.com