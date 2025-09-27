Sbanda e finisce contro un' auto in sosta | accertamenti in corso

Brutto incidente, ieri mattina, a Maiori, non lontano dal porto: una Fiat 500, per cause da accertare, è finita contro un'auto parcheggiata.Gli accertamentiIndagano, dunque, le forze dell'ordine per risalire all'esatta causa del sinistro che, tuttavia, non ha provocato feriti. Ingenti i danni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

