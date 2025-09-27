Sbanda con l' auto e finisce in un bosco | gravi bimbo di 2 anni e la sua mamma

Una donna, di 29 anni, di Gorizia e il suo bimbo di 2 anni sono rimasti gravemente feriti dopo che l’auto sulla quale si trovavano è uscita di strada finendo in una zona boscosa. L’incidente è accaduto poco prima di mezzanotte nei pressi di Aquileia (Udine). Per cause ancora imprecisate la donna avrebbe perso il controllo della vettura ed è finita fuori strada nella boscaglia. I vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sbanda con l'auto e finisce in un bosco: gravi bimbo di 2 anni e la sua mamma

