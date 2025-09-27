Savino Del Bene è finale alla Courmayer Cup | superata Milano

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Volley: 1-3 (21-25, 22-25, 29-27, 19-25) NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner n.e., Gelin (L2) n.e., Bosio, Modesti n.e., Pietrini 1, Plak n.e., Sartori 1, Danesi 2, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 16, Egonu 26, Piva 10, Fersino (L1). All.: Lavarini. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 23, Ruddins 6, Franklin 2, Ribechi (L1), Bosetti 3, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani 6, Nwakalor 5, Grossi (L2) n.e., Antropova 22, Weitzel 7, Gennari n.e.. All.: Gaspari. ARBITRI: Moscardi – Natalini Durata: 2 h 2? (25?, 28?, 29?, 26?) Attacco Pt%: 49% – 52% Ricezione Pos% (Prf%): 52% (34%) – 64% (41%) Muri Vincenti: 9 – 10 Ace: 3 – 6 Photo Credit: RubinLVF FIRENZE – Dopo gli allenamenti congiunti con Il Bisonte Firenze e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, e dopo la partita del Trofeo McDonald’s contro le neo promosse della Omag-Mt San Giovanni in Marignano, la Savino Del Bene Volley ha debuttato con una vittoria nella seconda edizione della Courmayeur Cup, superando in semifinale la Numia Vero Volley Milano con il punteggio di 3-1 (21-25, 22-25, 29-27, 19-25). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it