Saverio La Ruina chiude la V edizione di Interpretare l’Antico a Giardini Naxos

Sarà Saverio La Ruina, tra i più autorevoli protagonisti del teatro italiano contemporaneo, a chiudere la quinta edizione di Interpretare l'Antico 2025 – Classici controvento: miti e memorie in scena al Teatro della Nike.Domenica 28 settembre alle 19 al Museo del Parco archeologico di Naxos, gli.

"Dissonorata-Delitto d’onore in Calabria" di e con Saverio La Ruina, appuntamento al Monte di Pietà

Sarà Saverio La Ruina, vincitore di 5 Premi Ubu, riconoscimento più importante del teatro in Italia (definito come l'Oscar del teatro italiano, l'equivalente teatrale dei David di Donatello per il ...

Saverio La Ruina, attore, drammaturgo e regista calabrese, laureato al Dams e formato alla Scuola di teatro di Bologna, lavorando poi con maestri come Leo de Berardinis e Remondi & Caporossi, torna ...