Sassuolo-Udinese il pronostico | i friulani non perdono mai contro i neroverdi
I bianconeri hanno collezionato dodici gare senza sconfitte contro il club emiliano. Il pronostico e le quote di Sassuolo-Udinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: il Torino apre la domenica degli 1-0, seguono Udinese e Sassuolo. Goleada dell’Atalanta
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: domenica di 1-0. Dopo Torino, Udinese e Sassuolo, anche il Milan vince di misura
Sassuolo vs Udinese, quinta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
"Il Sassuolo è una buona squadra. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta con una neopromossa". Lo ha detto Kosta Runjaic presentando il lunch match di domenica della sua Udinese.
