Sassuolo il posto giusto per crescere
Sarà che è stato l’utimo neroverde ad andare in gol (a San Siro contro l’Inter) o sarà che, un po’ come il Sassuolo, anche i precedenti di Walid Cheddira contro i friulani non sono granchè – due gare, zero vittorie – fatto sta che l’uomo che il sito neroverde mette nel mirino alla vigilia del 23mo incrocio contro quella che per il Sassuolo è un’autentica bestia (bianco)nera è proprio il centravanti italo-marocchino, arrivato in neroverde a fil di sirena, quando il mercato stava per chiudere i battenti. E lui, che aveva comunque altre offerte, ha scelto Sassuolo, "del quale conoscevo il progetto: è una società importante, e il posto ideale dove credo di potermi mettere in evidenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Serie A, la Cremonese batte il Sassuolo al 93? e vola al primo posto in classifica
Cremonese stende il Sassuolo 3-2 e si gode il primo posto
Esposito Inter, Pio in pole per un posto da titolare anche contro il Sassuolo. Le ultime sulle scelte di Chivu
Dopo la vittoria all'ultimo respiro in casa della Fiorentina, Nico Paz e compagni sfidano il Sassuolo per un posto agli ottavi. La partita in diretta su Italia 1 alle 21 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
?Sassuolo Femminile, Spugna: "Per me Roma rimane sempre un posto magico" #ASRoma #RomaFemminile #SassuoloFemminile #Spugna #footballnews #ForzaRoma #DajeRoma https://vocegiallorossa.it/roma-femminile/sassuolo-femminile-spugna-per- - X Vai su X
Lazio troppo timida, Fadera sveglia il Sassuolo: per Sarri è la seconda sconfitta. Rivivi la diretta - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la gara valida per la terza giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it