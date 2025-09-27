sassuolo il posto giusto per crescere

Sarà che è stato l’utimo neroverde ad andare in gol (a San Siro contro l’Inter) o sarà che, un po’ come il Sassuolo, anche i precedenti di Walid Cheddira contro i friulani non sono granchè – due gare, zero vittorie – fatto sta che l’uomo che il sito neroverde mette nel mirino alla vigilia del 23mo incrocio contro quella che per il Sassuolo è un’autentica bestia (bianco)nera è proprio il centravanti italo-marocchino, arrivato in neroverde a fil di sirena, quando il mercato stava per chiudere i battenti. E lui, che aveva comunque altre offerte, ha scelto Sassuolo, "del quale conoscevo il progetto: è una società importante, e il posto ideale dove credo di potermi mettere in evidenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

