Sarto senegalese muore in carcere in circostanze poco chiare | Vogliamo la verità

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 35enne senegalese Sylla Mamadou, arrestato giovedì 25 settembre dalla polizia con le accuse di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.Secondo la ricostruzione della polizia, quella mattina l’uomo - sarto dell’azienda Isaia&Isaia di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sarto - senegalese

sarto senegalese muore carcereSarto a Casalnuovo, muore in carcere dopo arresto alla stazione - Sylla Mamadou, 35 anni, senegalese, lavorava come sarto presso l’azienda Isaia&Isaia di Casalnuovo di Napoli. Riporta ilmediano.com

sarto senegalese muore carcereSenegalese arrestato da Ps muore in carcere,'vogliamo la verità' - E' morto in carcere, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 35enne senegalese Sylla Mamadou, arrestato giovedì 25 settembre dalla Polizia di Stato per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficia ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sarto Senegalese Muore Carcere