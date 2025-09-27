Sarri stravolge la Lazio | cambio modulo e un titolare fuori rosa

Il tecnico dei capitolini al bivio, la doppia mossa che cambia tutto: sorpresa generale Cambiamenti importanti in vista per la Lazio, stando alle ultime notizie che giungono da Formello. Per rispondere alle difficoltà della sua squadra in questo inizio di stagione, Maurizio Sarri starebbe pensando a modificare il suo classico 4-3-3, ma anche all’esclusione dalla lista di Dele-Bashiru. Sarri stravolge la Lazio: cambio modulo ed esubero fuori rosa – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E’ quanto viene riportato dall’edizione odierna del ‘Messaggero’, che spiega come nei pensieri del tecnico ci sarebbe l’idea di un 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

