Sarri stravolge la Lazio | cambio modulo e un titolare fuori rosa

Calciomercato.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dei capitolini al bivio, la doppia mossa che cambia tutto: sorpresa generale Cambiamenti importanti in vista per la Lazio, stando alle ultime notizie che giungono da Formello. Per rispondere alle difficoltà della sua squadra in questo inizio di stagione, Maurizio Sarri starebbe pensando a modificare il suo classico 4-3-3, ma anche all’esclusione dalla lista di Dele-Bashiru. Sarri stravolge la Lazio: cambio modulo ed esubero fuori rosa – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E’ quanto viene riportato dall’edizione odierna del ‘Messaggero’, che spiega come nei pensieri del tecnico ci sarebbe l’idea di un 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

sarri stravolge la lazio cambio modulo e un titolare fuori rosa

© Calciomercato.it - Sarri stravolge la Lazio: cambio modulo e un titolare fuori rosa

In questa notizia si parla di: sarri - stravolge

sarri stravolge lazio cambioLazio, l’emergenza farà cambiare modulo a Maurizio Sarri? La situazione attuale - La situazione A tre giorni dalla delicata trasferta di Marassi contro il Genoa, la Lazio si trova costretta a far ... Riporta lazionews24.com

Lazio in affanno, Sarri cambia dopo 525 partite e torna ai suoi inizi: le scelte per il Genoa - L'emergenza biancoceleste costringe il tecnico a rivedere la sua filosofia di gioco e a rompere una 'tradizione tattica' lunga 13 anni: tutti i dettagli ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sarri Stravolge Lazio Cambio