Sardegna | minori aumenta il rischio povertà ed esclusione

27 set 2025

(Adnkronos) – I minori in Sardegna non sono solo pochi per numero complessivo, ovvero il 12,7% della popolazione regionale, contro una media nazionale del 15,1%, ma sempre più spesso si trovano a vivere in condizioni di disagio e vulnerabilità.  Lo scenario delle condizioni di vita dei minori sull’Isola è per certi aspetti allarmante, come delineato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il 41,1% dei cittadini sardi con meno di 18 è a rischio emarginazione, l'11,5% in più della media nazionale.

Sardegna, povertà in aumento: l'inflazione e il lavoro povero mettono a rischio 270 mila persone - Secondo i dati Istat 2023, l'Isola occupa il settimo posto in Italia per incidenza della povertà relativa

