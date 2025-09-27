I n effetti le Moules Frites (cozze con le patatine fritte) sono un loro piatto nazionale. Comunque sia, l’apparecchiatura marinière fa pensare a coste nordiche, non solo d’estate. E la padella “personale” al posto del piatto è un’opzione che fa un po’ bistrot. Del pesce non si butta via niente, la lezione di Chef Alberto Gipponi su branzini, cozze e vongole X Leggi anche › Sugarello ceviche e cozze Colombo. Il mare nel piatto INGREDIENTI X 4: 1.2 kg cozze 2 scalogni 100 ml vino bianco 30 g burro 3 dl panna liquida aneto o finocchietto 1 fettina di rafano sale e pepe Procedimento. Lavate le cozze, mondatele pulendo bene il guscio esterno, eliminando la sabbia e strappando via il “bisso” (somiglia a una piccola barba). 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sarà vero che i belgi di Anversa adorano le cozze almeno quanto i parigini e i marsigliesi le ostriche?