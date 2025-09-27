Sarà il Cimitero Monumentale di Bergamo la casa di Contemporary Locus 17

Ecodibergamo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contemporary Locus, tramite l’arte, offrirà l’opportunità di considerare il Cimitero Monumentale non solo come un luogo di perdita, ma anche come spazio di vita e di memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Nella «città dei vivi» ci muoviamo in fretta, con la testa colma di impegni e il passo rapido sull'asfalto.

È stata approvata in Giunta la delibera che consente di proseguire per un anno il servizio di trasporto gratuito dei visitatori all'interno del Cimitero monumentale di Bergamo.

