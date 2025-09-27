Sarà il Cimitero Monumentale di Bergamo la casa di Contemporary Locus 17
Contemporary Locus, tramite l’arte, offrirà l’opportunità di considerare il Cimitero Monumentale non solo come un luogo di perdita, ma anche come spazio di vita e di memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: cimitero - monumentale
Raid notturno al cimitero monumentale: rubate statue e oggetti dalle tombe
“Pronti a costituirci come parte lesa”: devastazione e furto al cimitero monumentale di Caravaggio
Genova, larva infetta di West Nile trovata nel cimitero monumentale di Staglieno, scatta la disinfestazione
Un weekend per celebrare il Cimitero Monumentale di Staglieno Sono iniziati gli Staglieno Days: due giornate di itinerari gratuiti accompagnati dai divulgatori scientifici per scoprire l'arte, la storia e i racconti di vita vissuta custoditi in questo museo a cielo ap - X Vai su X
27 e 28 settembre: STAGLIENO DAYS Questo weekend il Cimitero Monumentale di Staglieno dedica due intere giornate alla sua scoperta, con 12 percorsi di visita animati da momenti musicali, teatrali, divulgatori scientifici e rievocatori storici in costume ottoc - facebook.com Vai su Facebook
Sarà il Cimitero Monumentale di Bergamo la casa di «Contemporary Locus 17» - N ella «città dei vivi» ci muoviamo in fretta, con la testa colma di impegni e il passo rapido sull’asfalto. Secondo ecodibergamo.it
Cimitero Monumentale, prosegue il servizio di trasporto gratuito dei cittadini all’interno - È stata approvata in Giunta la delibera che consente di proseguire per un anno il servizio di trasporto gratuito dei visitatori all’interno del Cimitero monumentale di Bergamo. Segnala bergamonews.it