Sara Guglielmi chi è la compagna di Maurizio Ferrini la Signora Coriandoli | Abbiamo un rapporto non fisico ma spirituale

Sara Guglielmi chi è la compagna di Maurizio Ferrini la Signora Coriandoli

Il grande pubblico ha  conosciuto Maurizio Ferrini grazie a  Quelli della notte  di Renzo Arbore, dove portò in scena un venditore di pedalò che lanciò il celebre motto  “Non capisco ma mi adeguo”, diventato velocemente un tormentone nazionale. Poi negli anni ’90 arrivò la consacrazione con la sua maschera più famosa: la  Signora Emma Coriandoli,  parodia della casalinga italiana  che conquistò  Domenica In  e gli aprì le porte a numerosi programmi e spot pubblicitari.  Ha condotto anche  Striscia la Notizia   al fianco di Sergio Vastano e poi di Alba Parietti, e ha recitato in film come  Il Commissario Lo Gatto  e  Compagni di scuola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

