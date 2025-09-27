Sara Guglielmi chi è la compagna di Maurizio Ferrini la Signora Coriandoli | Abbiamo un rapporto non fisico ma spirituale
Il grande pubblico ha conosciuto Maurizio Ferrini grazie a Quelli della notte di Renzo Arbore, dove portò in scena un venditore di pedalò che lanciò il celebre motto “Non capisco ma mi adeguo”, diventato velocemente un tormentone nazionale. Poi negli anni ’90 arrivò la consacrazione con la sua maschera più famosa: la Signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga italiana che conquistò Domenica In e gli aprì le porte a numerosi programmi e spot pubblicitari. Ha condotto anche Striscia la Notizia al fianco di Sergio Vastano e poi di Alba Parietti, e ha recitato in film come Il Commissario Lo Gatto e Compagni di scuola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sara - guglielmi
Temptation Island, Rosario Guglielmi sarà il testimone di nozze di Valentina Riccio e Antonio Panico?
La vita privata di Maurizio Ferrini: l’amore per la compagna Sara Guglielmi dopo l’ex moglie Carla Urban
Per chi non l'avesse ancora conosciuta lei è Splatter, il nuovo capo, quattro mesi di dolcezza. Mamma Sara Guglielmi molto fiera di lei! - facebook.com Vai su Facebook
FERMI TUTTI! ROSARIO GUGLIELMI NON SARÀ IL NUOVO TRONISTA DI “UOMINI E DONNE” - DOPO L’ANNUNCIO A “TEMPTATION ISLAND…E POI…E POI”, È STATO DETRONIZZATO DURANTE LA PRIMA REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA DEL P - X Vai su X
La vita privata di Maurizio Ferrini: l’amore per la compagna Sara Guglielmi dopo l’ex moglie Carla Urban - Maurizio Ferrini, noto ai più come La Signora Coriandoli, è stato sposato per nove anni con la giornalista Carla Urban, dalla quale nel 1994 si è separato ... Da fanpage.it
Chi è Sara Guglielmi, tutto sulla compagna de La Signora Coriandoli aka Maurizio Ferrini - Non solo la sua compagna, ma anche manager: ecco chi è Sara Guglielmi, la donna al fianco de La Signora Coriandoli aka Maurizio Ferrini. Riporta donnaglamour.it