Il grande pubblico ha conosciuto Maurizio Ferrini grazie a Quelli della notte di Renzo Arbore, dove portò in scena un venditore di pedalò che lanciò il celebre motto “Non capisco ma mi adeguo”, diventato velocemente un tormentone nazionale. Poi negli anni ’90 arrivò la consacrazione con la sua maschera più famosa: la Signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga italiana che conquistò Domenica In e gli aprì le porte a numerosi programmi e spot pubblicitari. Ha condotto anche Striscia la Notizia al fianco di Sergio Vastano e poi di Alba Parietti, e ha recitato in film come Il Commissario Lo Gatto e Compagni di scuola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sara Guglielmi, chi è la compagna di Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli): "Abbiamo un rapporto non fisico, ma spirituale"