sara errani e jasmine paolini regolano in due set khromacheva sutjiadi nel primo turno a pechino

Esordio sul velluto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile a Pechino (Cina). Le due azzurre (n.2 del seeding) hanno piegato la coppia Irina Khromacheva Aldila Sutjiadi in maniera piuttosto netta, mettendo in mostra le loro qualità tennistiche e tattiche. Le due campionesse olimpiche si sono imposte col punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 17 minuti di partita, dando una grande dimostrazione di forza. Negli ottavi di finale ci sarà l’incrocio con il doppio KichenokPerez. Nel primo set le due azzurre partono a rilento, dovendo fronteggiare tre pericolose palle break nel secondo game. 🔗 Leggi su Oasport.it

