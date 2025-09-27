Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 27 settembre

2025. Stasera, sabato 27 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Ogni spaccatura della crosta terrestre è una faglia? Come si riconosce una faglia che genera terremoti? Le faglie sono anche responsabili dei terremoti ma di chi è la vera colpa se fanno tanti danni? Le faglie condizionano la vita e la storia dei sapiens? Si possono “amare” le faglie? Perché non si adottano a sufficienza le misure antisismiche nella costruzione degli edifici? Cosa si è imparato dai terremoti più disastrosi degli ultimi decenni? Interrogativi sui quali si concentrano Mario Tozzi e il suo programma con la puntata “Perché la Terra si spacca”. 🔗 Leggi su Tpi.it

