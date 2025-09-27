Santi Medici | la messa del pellegrino ad Alberobello Nella notte

Ieri era la ricorrenza dei santi Cosma e Damiano. Ad Alberobello il giorno dopo è quello della festa dei pellegrini che raggiungono il paese6da tutto il territorio, in ozsequio ai santi Medici. La prima celebrazione religiosa, come ogni 27 settembre, si è avuta di notte. Davanti alla basilica la messa dei pellegrini iniziata alle 4, con un grande numero di fedeli partecipanti al rito e arrivati dall’intera valle d’Itria e dal sud barese. I temi della malattia e della sofferenza al centro delle riflessioni nella unzione religiosa e, inevitabilmente, le preghiere per la pace.       L'articolo Santi Medici: la messa del pellegrino ad Alberobello Nella notte proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

