Santa Sabina Chamber Orchestra and Choir

La è stata fondata a Sydney, in Australia, dalle Suore Domenicane irlandesi, traendo ispirazione dall’antica Basilica di Santa Sabina a Roma. Fin dagli esordi è stato istituito un coro scolastico e, ancora oggi, l’istituto è noto come “la scuola che canta”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it