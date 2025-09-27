Santa Maria Terni il professor Roberto Cirocchi nella classifica mondiale dei ricercatori con maggiore impatto scientifico

Un professionista dell’azienda ospedaliera Santa Maria nella prestigiosa classifica mondiale dei ricercatori con maggiore impatto scientifico, stilata dalla Università di Stanford in collaborazione con l’editore Elsevier.Si tratta del professor Roberto Cirocchi, specialista chirurgo appartenente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

